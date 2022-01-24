Сатановский связал эвакуацию дипломатов из Киева с провокациями США на Украине

Сатановский связал эвакуацию дипломатов из Киева с провокациями США на Украине Новости
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Поставка вооружения ВСУ и эвакуация дипломатов с Украины являются тревожным сигналом. На него обратил внимание политолог Евгений Сатановский.

Эксперт предположил, что сообщения западных СМИ о скором «вторжении» России на Украину могут служить прикрытием для реальных планов США. Он признался, что «со слезами» смотрит на тексты об «отсрочке вторжения на время Олимпиады» и «невозможности вторжения русских танков по грязи».

«Но на самом деле кто вывозит дипломатов сейчас? Весь западный блок. Канада, Англия, США, Германия. Они что, случайно их собираются вывозить? Идет накачка Украины вооружением, военными инструкторами — сотни спецназовцев пошли под предлогом того, что они нужны для эвакуации посольств Канады и других стран НАТО. Обучение очередных боевиков "добробатов" под обострение в Донбассе? Да», — простыми словами объяснил ситуацию Евгений Сатановский в эфире «Вести FM».

Он спрогнозировал, что поставки на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin увеличат риск опасных инцидентов, которые могут обернуться непредвиденными последствиями.

«"Джавелины" в Донбассе — это очень опасно. Шарахнет какой-нибудь комплекс по детскому садику или школе — что, ополченцы будут сидеть и выдерживать Минские соглашения, никому не нужные сегодня в Киеве? Это очень хороший документ, он очень профессионально и грамотно написан, но с одной поправкой: с самого начала ни одна живая душа на украинской стороне не собиралась их выполнять», — добавил эксперт.

Ранее Госдеп США заявил об эвакуации семей своих дипломатов из Киева. Такой же процесс начали Великобритания и Австралия.


 
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