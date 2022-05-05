Сатановский разгадал причину снятия флагов Украины в Польше

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Власти Варшавы убрали флаги Украины с улиц по нескольким причинам. Одной из них является желание Польши вторгнуться на территорию страны-соседа, заявил политолог Евгений Сатановский.
С начала специальной операции по защите Донбасса Польшу наводнили беженцы с Украины. По неофициальным данным, только в столице страны они составляют 20 процентов от общего населения. Все это время польская сторона активно поддерживала своего партнера, вывешивая флаги Украины на улицах и в общественном транспорте.
Однако недавно власти Варшавы внезапно приняли решение снять украинские символы. По официальной версии, это было сделано потому, что флаг иностранного государства может появиться в общественном поле только вместе с польским национальным символом, но не со столичным.
«И если дело только в этом, в чем проблема? Заменили бы флаги Варшавы на флаги Польши и пускай бы солидарность и дальше демонстрировалась.Но ведь нет, попросту сняли, не заморачиваясь. Что бы это значило?! То ли солидарность стухла, то ли, все-таки, поляки сами собираются на Украину вторгаться и к этому у них всё готово», — пишет политолог.
Второй причиной изменившегося отношения является политика Польши по отношению к беженцам. Показательным в этом вопросе стало высказывание премьера страны Матеуша Моравецкого. Он заявил, что украинским беженцам положено выходить на работу, а не жить исключительно на пособия.
«Премьер Моравецкий, затронув, как ему по должности и положено, вопрос сугубо экономический. Хотя, если присмотреться, далеко не только экономика лежала в его подоплеке», — отметил Сатановский.
При чем украинцам может достаться только место на стройке, с тяжелыми физическими нагрузками. Ранее их занимали так называемые «заробитчане», однако теперь они все выехали на родину. В европейской стране остались только женщины и дети, которых, как считает Сатановский, власти Польши и хотят заставить работать взамен мужчин-украинцев.
Такой способ позволит сдвинуть строительство в Польше с мертвой точки, отметил политолог. В этом смысле власти страны действуют с холодным расчетом, без альтруизма. Последний они готовы демонстрировать только под телекамеры, всерьез официальная Варшава испытывает к соседу совершенно другие чувства.