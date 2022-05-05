Сатановский разгадал причину снятия флагов Украины в Польше

«И если дело только в этом, в чем проблема? Заменили бы флаги Варшавы на флаги Польши и пускай бы солидарность и дальше демонстрировалась.Но ведь нет, попросту сняли, не заморачиваясь. Что бы это значило?! То ли солидарность стухла, то ли, все-таки, поляки сами собираются на Украину вторгаться и к этому у них всё готово», — пишет политолог.