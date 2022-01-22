Сатановский призвал ждать наступления ВСУ в Донбассе во время поездки Путина на Олимпийские игры

Киев намерен нанести масштабный удар по Донбассу в тот момент, когда президент России Владимир Путин будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, пока западные СМИ пишут про «олимпийское перемирие», военнослужащие Вооруженных сил Украины стягивают на подконтрольные Киеву территории огромное количество смертоносного оружия и военной техники. Также в планах ВСУ задействовать в Донбассе отставных и действующих военных стран НАТО, передает «ПолитРоссия».

«С украинской стороны все гудит, как улей. Так раскачать несчастную страну… Наверное, не стоило украинцам все-таки Зеленского президентом избирать. Он явно собрался всерьез отыграть постановку "Россия нападает на Украину", превратив ее в самое масштабное шоу в своей творческой биографии», — уверен Сатановский.

Политолог подчеркнул, что аналогичная ситуация разворачивалась в Грузии в 2008 году. Он напомнил, что тогда Михаил Саакашвили, точно так же, как Владимир Зеленский сегодня, доводил конфликт до эскалации. Также эксперт предупредил, что по его мнению наступления ВСУ стоит ждать во время Олимпиады в Пекине, куда должен совершить поездку Владимир Путин.





загрузка...