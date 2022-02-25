Сатановский предрек судьбу Зеленского, которую ему уготовили «западные партнеры»

Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что все планы, о которых он говорил ранее, рухнули из-за действий России и западных «союзников» Киева, написал политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

Зеленский принял решение объявить всеобщую мобилизацию на 90 дней, напомнил специалист. Параллельно страны НАТО и США заявили, что не собираются отправлять военных на Украину, а Турция отказалась блокировать пролив Босфор для российских кораблей.

Украинский лидер ясно понял, что западные «друзья» хотят сделать из него «жертвенного агнца», а эта роль вряд ли ему нравится. Теперь неясно, о чем Киев может вести переговоры с Москвой, ведь Зеленскому просто нечего предложить. Ему никто не верит после того, как он нарушил множество обещаний, данных до того, как он занял президентское кресло.

«И ведь, когда к власти шел, так прилично выглядел, такие слова говорил и обещания давал! И даже некоторое время спустя, после того как пришел, казалось, что хоть в чем-то может оказаться лучше Порошенко. Ан нет, оказался хуже, и намного. Такого наворотил, что теперь и впрямь денацификация и денационализация Украины силовым путем — единственный выход, пока с ней чего-нибудь совсем катастрофического не случилось», — резюмировал Сатановский.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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