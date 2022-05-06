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    Сатановский поговоркой про свинью отреагировал на слова посла Украины о Шольце

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сатановский поговоркой про свинью отреагировал на слова посла Украины о Шольце

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    wikipedia.org / Mil.ru / CC BY 4.0

    Политолог Евгений Сатановский прокомментировал выпады посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Он описал происходящее поговоркой про свинью.

    Мельник недавно назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Приносить извинения за эти слова он отказался.

    Сатановский обвинил украинскую сторону в самонадеянности и наглости по отношению к ФРГ. Он удивился, что посла Украины до сих пор не выслали из Германии.

    «Я, конечно, не знаю, что украинцы принимают, а вообще, как говорится, “посади свинью за стол — она и ноги на стол”», — объяснил ситуацию Сатановский.

    Ранее Мельник неоднократно обвинял Шольца в недостаточной помощи Киеву. Он требовал, чтобы Германия поставляла больше оружия Украине. 

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