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Специалисты обнаружили некоторые признаки подготовки Румынии к нападению на Приднестровье. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
По словам политолога, такой расклад нужно предостеречь. Он уверен, что Молдавия еще может понадобиться Румынии в последующих геополитических провокациях против России.
«Но допустить сохранение у Москвы такого плацдарма, как Приднестровье, они не могут никак. Это противоречит базовой концепции на расчленение и уничтожение России», — заявил Сатановский.
При этом переговорный процесс с Румынией обречен на провал. Однако можно «намекнуть» на возможные последствия при агрессии против Приднестровья ракетным ударом по румынской нефтедобывающей структуре. Так можно предотвратить и поставки топлива для украинских нацбатальонов.