При этом переговорный процесс с Румынией обречен на провал. Однако можно «намекнуть» на возможные последствия при агрессии против Приднестровья ракетным ударом по румынской нефтедобывающей структуре. Так можно предотвратить и поставки топлива для украинских нацбатальонов.