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    Сатановский озвучил способ предостеречь Румынию от агрессии в отношении Приднестровья

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сатановский озвучил способ предостеречь Румынию от агрессии в отношении Приднестровья

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    Prt Scr youtube.com/Россия – Украина

    Специалисты обнаружили некоторые признаки подготовки Румынии к нападению на Приднестровье. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

    По словам политолога, такой расклад нужно предостеречь. Он уверен, что Молдавия еще может понадобиться Румынии в последующих геополитических провокациях против России.

    «Но допустить сохранение у Москвы такого плацдарма, как Приднестровье, они не могут никак. Это противоречит базовой концепции на расчленение и уничтожение России», — заявил Сатановский. 

    При этом переговорный процесс с Румынией обречен на провал. Однако можно «намекнуть» на возможные последствия при агрессии против Приднестровья ракетным ударом по румынской нефтедобывающей структуре. Так можно предотвратить и поставки топлива для украинских нацбатальонов.

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