Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленский вряд ли смогут повлиять на сложившуюся в стране ситуацию и остановить специальную операцию России по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

К такому выводу пришел известный российский политолог, востоковед Евгений Сатановский, проанализировав обстановку на международной арене. В своем авторском Telegram-канале Сатановский подробно рассказал об ошибочной позиции украинского лидера, а также объяснил какие три последние союзника остались у Зеленского.

Евгений Сатановский в первую очередь напомнил, что США, Европа и НАТО, несмотря на надежды украинских властей, фактически бросили Украину на произвол судьбы, отказавшись оказывать военную помощь. На Западе заявили, что не хотят военного конфликта с Российской Федерацией, поэтому не будут вмешиваться в процесс российской специальной операции, проводимой на украинской территории.

По словам политолога, президент Украины Владимир Зеленский фактически растерял всех своих союзников, оставшись один на один со своими проблемами, которые возникли после решения Москвы осуществить процесс денацификации и денационализации страны. Однако у Киева все-таки остались три последний союзника, которые показали себя в последние дни не в лучшем свете. Речь идет о трех российских оппозиционных СМИ, часть из которых признана иностранными агентами.

«Такого наворотил, что теперь и впрямь денацификация и денационализация Украины силовым путем – единственный выход, пока с ней чего-нибудь совсем катастрофического не случилось. Что до союзников – они у него есть. Вечное трио плакальщиков над Россией, которую они потеряли, а также масса народу помельче в русскоязычной блогосфере – его верные и неизменные союзники», — резюмировал Сатановский.

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