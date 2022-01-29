Сатановский на примере Германии 1942 года описал развитие отношений России и США

Сатановский на примере Германии 1942 года описал развитие отношений России и США Новости
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено

Политолог и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский высказал свою точку зрения на развитие отношений России и США после ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США, дав ответ на российские предложения, выразили готовность обсудить второстепенные пункты, при этом отбросив наиболее важные.

Сатановский на примере Германии 1942 года описал развитие отношений России и США

Политолог Евгений Сатановский в беседе со «Свободной прессой» отметил, что решение о развитии ситуации в дальнейшем будет принимать президент России.

«Те или иные действия предпринимает президент. Это его прерогатива — какие решения он будет принимать, какие указания будет давать, какому ведомству или организации. Это его пакет полномочий», — отметил политолог.

По словам Сатановского, сделать прогноз о развитии отношений России и США в настоящее время трудно.

Сатановский на примере Германии 1942 года описал развитие отношений России и США

«Возьмем для примера наши отношения с Германией — в сравнении с тем, что было в 1942−43 годах, сейчас ситуация между нашими странами просто замечательная. Вот и с Америкой когда-нибудь будет также. Впрочем, когда это произойдет — думаю, никто понятия не имеет. Это, к сожалению, не от нас зависит», — подытожил Сатановский.

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политолог Россия Сатановский США
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