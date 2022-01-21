Сатановский: история о «вторжении» России на Украину нужна для прикрытия планов США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба продемонстрировал госсекретарю США Энтони Блинкену карту страны с присоединенными российскими и польскими и румынскими территориями. Политолог Евгений Сатановский объяснил, что это событие может означать.

Американский истеблишмент мог дать Украине «благословение» на «освоение» чужой земли. Заявления Запада о готовящемся «вторжении» Украины может быть всего лишь прикрытием планов Вашингтона.

«… Для чего туда перебрасываются военные инструкторы и вооружения — и из самих Соединенных Штатов Америки и из других стран, к примеру той же Прибалтики?… Так что шумовой фон на тему российского вторжения на Украину, которое вот-вот начнется, призван не столько спасти ее от злочинной москальской влады, сколько замаскировать ее собственную подготовку к агрессии», — написал Сатановский в своих соцсетях.

Запад начал обвинять Россию в подготовке «нападения» на Украину после учений российских военных на западе своей страны. Москва заметила, что маневры производились в пределах своего государства, а значит не должны волновать другие страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно пригрозил России «высокой ценой» в случае «вторжения» на Украину. Этой позиции придерживаются 30 членов Альянса, передает URA.RU.

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