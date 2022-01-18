Сатановский иронично отреагировал на заявление Назарбаева

Политолог Евгений Сатановский поставил под сомнение искренность слов бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выступившего с заявлением впервые после начала протестов в стране.

В своем обращении к нации 18 января экс-глава государства заверил общественность в консолидации казахстанской элиты. Все разговоры о внутриполитической борьбе в руководстве страны Назарбаев назвал беспочвенными слухами. Фейком, по словам бывшего президента, являются и вбросы некоторых СМИ о том, что он якобы покинул Казахстан в разгар протестов. Помимо этого, Нурсултан Назарбаев назвал себя пенсионером на заслуженном отдыхе и призвал народ поддержать нынешнего национального лидера Касым-Жомарта Токаева.

Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в эфире радио «Вести FM» выразил мнение, что экс-президент Казахстана попытался сделать вид, будто разворачивавшихся в начале января событий вовсе не было. Особенно политолога позабавили слова об отсутствии раскола в казахстанской элите и спровоцированного им кризиса.

«Правительство ушло в отставку, а ближайший к Назарбаеву человек в государственной элите Карим Масимов, человек выдающихся достоинств, арестован по обвинению в госизмене. Если это не смена элит, тогда я, наверно, балерина – а я сильно не похож», – заявил Сатановский.

Эксперт обратил внимание на то, что большинство политиков, которые были вынуждены уйти в отставку, либо являются родственниками Нурсултана Назарбаева, либо его ставленниками. Это самое наглядное подтверждение того, что в Казахстане идет чистка неугодных нынешнему президенту страны людей.

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