«Саркома поедает ВСУ»: Баранец спрогнозировал скорое разложение украинской армии

«Есть также специальные заградотряды, которые стреляют в спину собственной армии, которая решила выбрать жизнь вместо смерти. Именно это говорит о признаках разложения ВСУ. Однако пока нельзя сказать, что оно на 100% настигло всю армию страны. Но эта саркома, которая постепенно поедает украинские войска», — констатировал Баранец.