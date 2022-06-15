«Саркома поедает ВСУ»: Баранец спрогнозировал скорое разложение украинской армии

Украинские националисты не позволяют своим сослуживцам сдаваться в плен, там действуют заградительные отряды, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. О том, как киевский режим стреляет в спину собственным военным, и к чему подобные действия командиров ВСУ приведут украинскую армию, в беседе с «Народными Новостями» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Согласно сообщениям Минобороны, в районе Новомихайловки в ДНР после огневой подготовки наступления российских войск более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ решили сдаться. Примерно в 22:00 украинские военные с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. Однако в этот момент прибывшее на бронеавтомобилях подразделение заградотряда националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады перекрестный огонь в спину. В результате погибли 32 украинских военных.
Виктор Баранец подчеркнул, что подобные ситуации происходят, потому что есть указ президента Украины Владимира Зеленского, который разрешает командирам ВСУ без суда и следствия расстреливать людей, не выполняющих приказы или решивших сдаться в плен.
«Украинские командиры действуют строго по этому указу, иначе их самих расстреляют сослуживцы, которые хотят четко выполнять приказания своего кровожадного президента», — объяснил эксперт.
Наряду с этим собеседник НН уточнил, что кроме указа о праве украинских командиров ликвидировать собственных непокорных военнослужащих, есть еще одно распоряжение Зеленского — отправлять военных в тюрьмы. Таких «провинившихся» на данный момент насчитывается уже несколько сотен.
«Есть также специальные заградотряды, которые стреляют в спину собственной армии, которая решила выбрать жизнь вместо смерти. Именно это говорит о признаках разложения ВСУ. Однако пока нельзя сказать, что оно на 100% настигло всю армию страны. Но эта саркома, которая постепенно поедает украинские войска», — констатировал Баранец.
Также, по его словам, киевское руководство пребывает в панике, что можно понять по тем кускам информации, которая все-таки прорываются из секретных документов из офиса президента Украины.
«Сегодня можно говорить, что великая поруха пошла по душам и сердцам украинских военнослужащих. Все больше они понимают, что сопротивляться российским войскам бесполезно, что Украина не может выиграть», — заявил специалист.
При этом украинские власти постоянно пытаются внушить обратное, говоря о том, что ВСУ что-то завоевали. В том числе этим занимается военный эксперт Олег Жданов.
«Чем больше таких Ждановых и Зеленских будет, тем быстрее закончится специальная военная операция. Потому что лживая «перемога» [ред. перевод — победа] в информационном пространстве не соответствует тому, что происходит на поле боя. На самом же деле там происходит поражение Украины и то самое разложение ВСУ», — подчеркнул Баранец.
Он уточнил, что на сегодняшний день страна живет в двух плоскостях: одна — это лживая информационная плоскость, которая показывает украинцам, что все якобы хорошо, вторая плоскость — та, в которой армия живет поражением, сдачами в плен, расстрелами и арестами.
«От всего этого никуда уйти нельзя. Правду жизни не обманешь. Я считаю, что победа за тем, кто говорит народу правду. А это делает Россия», — заключил военный эксперт.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.