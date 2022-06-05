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Сарика Андреасяна удивило, что Максу Коржу позволят выступить в России

Сарика Андреасяна удивило, что Максу Коржу позволят выступить в России
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссер Сарик Андреасян отреагировал на новость о намерении белорусского певца Макса Коржа выступить в России. Этот тур удивил кинематографиста.

Ранее Корж записал композицию под названием «Свой дом», которую посвятил происходящему на Украине. Андреасян подчеркнул, что далеко не всем жителям страны понравилась эта песня. Режиссер не понимает, как Коржу позволили выступить в России после его поступка. 

«Объясните мне, как такое может вообще быть! Почему эти люди дают концерты в России!» — с недовольством высказался кинодеятель в своем Telegram-канале.

У Макса Коржа запланирован концерт в Екатеринбурге на 25 июня. Также певец намерен выступить в июле в Новосибирске. Осенью артист хочет приехать в Петербург.

Андреасян концерт корж
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RusNewsToday24
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