Саратовский суд отклонил жалобу депутата Рашкина на приговор по делу о браконьерстве

Напомним, в конце октября 2021 года депутата задержали на территории Саратовской области по подозрению в браконьерстве. В его автомобиле нашли тушу убитого лося. Спустя месяц Госдума по представлению Генпрокуратуры согласилась на частичное снятие с Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения уголовного дела.