Новости0

Саратовский суд отклонил жалобу депутата Рашкина на приговор по делу о браконьерстве

Саратовский суд отклонил жалобу депутата Рашкина на приговор по делу о браконьерстве
Valery Rashkin/ Globallookpress.com

Саратовский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу депутата Государственной думы Валерия Рашкина на приговор по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом сообщил его адвокат Константин Лазарев.

По итогам судебного заседания решение Калининского районного суда оставлено без изменений. Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно,  а также лишили права на охоту в течение двух лет.

Напомним, в конце октября 2021 года депутата задержали на территории Саратовской области по подозрению в браконьерстве. В его автомобиле нашли тушу убитого лося. Спустя месяц Госдума по представлению Генпрокуратуры согласилась на частичное снятие с Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения уголовного дела.

Валерий Рашкин жалоба приговор саратов суд уголовное дело
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.