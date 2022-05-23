Саратовский суд отклонил жалобу депутата Рашкина на приговор по делу о браконьерстве

Саратовский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу депутата Государственной думы Валерия Рашкина на приговор по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом сообщил его адвокат Константин Лазарев.
По итогам судебного заседания решение Калининского районного суда оставлено без изменений. Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также лишили права на охоту в течение двух лет.
Напомним, в конце октября 2021 года депутата задержали на территории Саратовской области по подозрению в браконьерстве. В его автомобиле нашли тушу убитого лося. Спустя месяц Госдума по представлению Генпрокуратуры согласилась на частичное снятие с Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения уголовного дела.