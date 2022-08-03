Саратовским супругам вынесли приговор из-за нападения на полицейских

Инцидент произошел 3го июня в Саратове. Водитель «Лады Приоры», находясь в состоянии алкогольного опьянения, катал своих друзей по городу. На проспекте Строителей автомобиль остановили сотрудники ДПС, передает «СарИнформ». Из машины вышел 27-ми летний приятель водителя и устроил скандал. Затем он схватил одного из правоохранителей за форму и ударил его в шею. Жена агрессора приняла участие в разборке и ударила по голове второго сотрудника полиции.