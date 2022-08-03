Саратовским супругам вынесли приговор из-за нападения на полицейских

В Саратове суд вынес решение в отношении супруг, напавших на сотрудников ДПС. Их признали виновными по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Инцидент произошел 3го июня в Саратове. Водитель «Лады Приоры», находясь в состоянии алкогольного опьянения, катал своих друзей по городу. На проспекте Строителей автомобиль остановили сотрудники ДПС, передает «СарИнформ». Из машины вышел 27-ми летний приятель водителя и устроил скандал. Затем он схватил одного из правоохранителей за форму и ударил его в шею. Жена агрессора приняла участие в разборке и ударила по голове второго сотрудника полиции.
В отношении супруг было возбуждено уголовное дело. Уточняется, что мужчина уже был ранее судим. Сегодня суд признал обоих виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Мужчину приговорили к 1 год и 8 месяцам колонии строгого режима, а женщине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.