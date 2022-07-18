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Саратовские приставы поймали «на живца» злостного неплательщика алиментов

Саратовские приставы поймали «на живца» злостного неплательщика алиментов
50.fssp.gov.ru / Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Судебные приставы арестовали в Саратове 31-летнего местного жителя, задолжавшего большую сумму по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Как пишет ИА «СарИнформ», мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну алименты на сумму 800 тысяч рублей и не торопился выплачивать. Алиментщик нигде не работал и периодически менял места проживания, пытаясь скрыться от правосудия. Несознательному отцу запретили ездить за границу и водить машину. Но эти меры не оказали должного воздействия.

Тогда одна из сотрудниц ФССП вышла на связь с должником в соцсетях, скрыв свой профессиональный род деятельности. Женщина назначила беглецу свидание в кафе и тот согласился. Придя на встречу, мужчина тут же был задержан.

На саратовца составили административный протокол. Суд дал ему 10 суток ареста. Помимо этого, алиментщику дали направление в Центр занятости. Если он и далее станет уклоняться от уплаты алиментов, то будет привлечен уже к уголовной ответственности.

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