Саратовские приставы поймали «на живца» злостного неплательщика алиментов

Как пишет ИА «СарИнформ», мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну алименты на сумму 800 тысяч рублей и не торопился выплачивать. Алиментщик нигде не работал и периодически менял места проживания, пытаясь скрыться от правосудия. Несознательному отцу запретили ездить за границу и водить машину. Но эти меры не оказали должного воздействия.