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    Саратовец проведет 12 лет в колонии строго режима за поставку героина в регионы РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Саратовец проведет 12 лет в колонии строго режима за поставку героина в регионы РФ

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    pixabay.com

    Жителя Саратовской
    области приговорили к 12 годам лишения свободы за поставку крупной партии
    наркотиков в российские регионы. Об этом сообщили в пресс-службе областного
    УФСБ России.

    По данным ведомства, силовики
    задержали 43-летнего мужчину при транспортировке запрещенных веществ с
    территории Подмосковья в Челябинскую область. В машине подозреваемого правоохранители
    обнаружили свыше килограмма героина.

    Следователи выяснили, что поставки
    наркотиков также осуществлялись  в Волгоградскую,
    Саратовскую области и Ставропольский край. В отношении задержанного возбудили
    уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на
    незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Осужденный
    будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

    Накануне в Ставрополе полицейские
    задержали банду наркоторговцев из 14 человек, передавал телеканал «360».

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