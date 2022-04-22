Саратовец проведет 12 лет в колонии строго режима за поставку героина в регионы РФ

Следователи выяснили, что поставки

наркотиков также осуществлялись в Волгоградскую,

Саратовскую области и Ставропольский край. В отношении задержанного возбудили

уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на

незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Осужденный

будет отбывать наказание в колонии строгого режима.