Саратовец проведет 12 лет в колонии строго режима за поставку героина в регионы РФ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Жителя Саратовской
области приговорили к 12 годам лишения свободы за поставку крупной партии
наркотиков в российские регионы. Об этом сообщили в пресс-службе областного
УФСБ России.
По данным ведомства, силовики
задержали 43-летнего мужчину при транспортировке запрещенных веществ с
территории Подмосковья в Челябинскую область. В машине подозреваемого правоохранители
обнаружили свыше килограмма героина.
Следователи выяснили, что поставки
наркотиков также осуществлялись в Волгоградскую,
Саратовскую области и Ставропольский край. В отношении задержанного возбудили
уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на
незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Осужденный
будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Накануне в Ставрополе полицейские
задержали банду наркоторговцев из 14 человек, передавал телеканал «360».