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Сара Джессика Паркер рассказала о проблемах со съемками «Секса в большом городе — 3»

Сара Джессика Паркер рассказала о проблемах со съемками «Секса в большом городе — 3»
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская актриса Сара Джессика Паркера, прославившаяся благодаря роли Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе», рассказала, почему третий полнометражный фильм так и не увидел свет.

Ранее исполнительница роли Саманты Джонс Ким Кэтролл заявила, что бывшие коллеги по сериалу «не ее друзья». Она не хотела сниматься в третьей части «Секса в большом городе», поскольку ее персонаж не развивался.

Паркер поделилась подробностями о конфликте в подкасте. По ее словам, продюсеры не смогли найти общий язык с Кэтролл.

«Мы не сняли фильм, потому что не хотели делать его без Ким, а студия не собиралась идти на уступки», — поделилась звезда.

В декабре на HBO вышел седьмой сезон «Секса в большом городе». Главные роли сыграли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

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