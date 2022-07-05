Сара Джессика Паркер отдыхает с мужем на пляже в Хэмптонсе

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Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер и ее супруг Мэттью Бродерик попали в объективы папарацци во время отдыха на пляже в Хэмптонсе, который находится недалеко от Нью-Йорка.
Звезда “Секса в большом городе” запечатлена на фото в черном купальнике Malia Mills стоимостью 445 долларов (около 28 100 рублей).
Сара Джессика Паркер
Ранее в интервью журналу InStyle 57-летняя актриса высказалась об отношении общества к старению и призналась, что ее это не беспокоит.
Я не думаю о старении. Я вынуждена переживать об этом из-за того, чем я зарабатываю на жизнь, и потому, что другие люди, мне кажется, хотят, чтобы я думала об этом, — заявила она.
Я не беспокоюсь по этому поводу, и дело не в том, что я лучше других. Я думаю, что беспокойство по этому поводу вполне обоснованно, потому что женщинам уделяется огромное внимание. Меня смущает тот факт, что мы не говорим так о мужчинах. Это странно, что мы до сих пор так откровенно сексистски относимся к этим вещам.
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик вместе уже более 30 лет. У пары трое детей: сын Джеймс и дочери Мэрион и Табита. Дети пары недавно посетили премьеру комедийного спектакля Нила Саймона Plaza Suite, в котором приняла участие их мать.
Источник
Daily Mail
Фото
Legion-media.ru