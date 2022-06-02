Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в продолжении “Секса в большом городе”: “Это не она отказалась сниматься”

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Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл в фильме “Секс в большом городе — 2”

Сара Джессика Паркер в новом интервью прокомментировала слова бывшей коллеги по сериалу “Секс в большом городе” Ким Кэттролл о нежелании той возвращаться к роли Саманты Джонс.

Ким в последний раз играла Саманту во втором полнометражном фильме “Секс в большом городе”, вышедшем на экраны в 2010 году. С тех пор актриса не раз говорила журналистам, что этот проект для нее — навсегда закрытая тема и она больше не вернется к своей самой знаменитой роли. Хотя Кэттролл и любит свою героиню, по ее мнению, “большая мудрость — знать, когда нужно остановиться”. В недавнем интервью дя Variety Ким рассказывала, как в 2017 году отвергла предложение сниматься в “Сексе в большом городе —3”, поскольку, прочитав сценарий, сочла, что у сюжетной линии ее персонажа отсутствует всякое развитие.

По словам Сары Джессики Паркер, которая впервые подробно прокомментировала эту ситуацию, все было совсем не так:

Я всегда старалась быть осторожной и не говорить ничего, что может для кого-то быть неприятным, поскольку это сложная тема. Когда мы планировали снимать третий фильм, Ким поставила студии такие условия, на которые они не могли согласиться… Мы не стали снимать фильм, потому что не хотели этого делать без Ким, и студия тоже не была готова. Потому и не сложилось. То есть это не она отказалась сниматься, это студия сказала нет фильму.

У каждого актера есть право просить то, что он хочет, заключать контракт, который его устраивает. <…> Были ли мы разочарованы? Конечно. Но такое случается.

— рассказала актриса в подкасте Awards Chatter. По данным The Hollywood Reporter, “условия” Кэтролл касались ее кинопроекта, на который она искала финансирование и который не понравился продюсерам.

Вместо третьей ленты, как известно, решено было снять сериал. Ким Кэтролл ранее говорила, что ее даже не позвали на съемки “И просто так”, о которых она узнала из соцсетей. Сара Джессика это подтвердила, но добавила, что никто не собирался таким образом обидеть Кэтролл:

Она не просилась в этот проект и совершенно однозначно дала понять, что не собирается больше в нем участвовать никаким образом. Никто не пытался ее как-то задеть… Если люди публично высказываются в подобной манере, дают понять, что не хотят быть здесь, в этой атмосфере, в этой роли, то в определенный момент ты просто думаешь: “Окей, мы тебя услышали”.

При этом Сара высоко оценила актерскую работу Ким в сериале, назвав ее исполнение роли Саманты “чудесным”, и сказала, что считает существенным вклад Кэтролл в успех франшизы.

Снимать сериал без Ким и ее героини, как выразилась Паркер, было “комфортно”, и, по ее мнению, “присутствие Саманты ощущалось”, что было приятно и съемочной группе, и, как полагает актриса, зрителям.

По сюжету “И просто так” Саманта Джонс перестала общаться с бывшими лучшими подругами после ссоры. Это вызвало недоумение у поклонников проекта, который и так много критиковали. Ким Кэтролл неоднократно говорила, что не вернулась к своей роли в сериале из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер, но та отрицает, что между ними есть вражда.