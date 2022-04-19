Sapphire готовит к выпуску видеокарту Radeon RX 6950 XT TOXIC Limited Edition

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AMD готовится обновить поколение видеокарт Radeon RX 6000 RDNA2 новой серией RX 6×50, в которой используется более быстрая память и, возможно, процессоры, работающие на более высоких частотах. В свою очередь, компания Sapphire, давний партнер AMD по выпуску видеокарт, готовит обновления для всей линейки графических карт с нестандартным дизайном. Во всяком случае, на это позволяет рассчитывать утечка, допущенная одним итальянским магазином. В ней, в частности, фигурирует старшая модель RX 6950 XT TOXIC Limited Edition.





Эта карта, как и ее предшественница на базе RX 6900 XT, показанная на нижней иллюстрации, будет оснащена комбинированной системой охлаждения, в состав которой входит жидкостная подсистема с 360-миллиметровым радиатором.