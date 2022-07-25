Sapphire добавила Radeon RX 6500 XT 4 ГБ памяти — теперь у неё 8 ГБ, как у GeForce RTX 3060 Ti

Radeon RX 6500 XT дебютировала с 4 ГБ памяти, и в продаже есть только такие варианты. Однако в Sapphire, видимо, решили, что много памяти никогда не бывает, и подготовили версию Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ GDDR6. Она уже представлена на официальном сайте.





Конечно, 8 ГБ GDDR6 с частотой 18 ГГц при 64-битной шине — решение спорное, но если цена изменится не сильно, то это в любом случае не хуже стандартного варианта. Количество потоковых процессоров не изменилось — их по-прежнему 1024, а вот частота GPU несколько выше, чем у базовой версии с 4 ГБ — 2855 МГц. Энергопотребление Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ памяти, согласно данным источника, 130 Вт. Логично, что оно должно быть выше, чем у базовых моделей.

Ни стоимость, ни ориентировочный срок появления в продаже Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ памяти не сообщаются.