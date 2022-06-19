Санкции, спецоперация и уехавшие звезды: что обсуждали на полях ПМЭФ-2022

Завершился XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). Корреспонденты издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппу «Патриот», все четыре дня работали на мероприятии, беседуя с самыми интересными спикерами. О главных событиях форума — в нашем материале.
Мотопробег «Кузбасс-Донбасс»
Форум «Россия — спортивная страна» в 2022 году пройдет в Кузбассе. Как рассказали представители площадки Минспорта на ПМЭФ-2022, программу мероприятия закроет необычная акция — мотоциклетный пробег по маршруту Донбасс-Кузбасс. Два региона, объединенные шахтерскими традициями, не впервые демонстрируют побратимство. В 1935 году кузбасские шахтеры дошли до Донбасса на лыжах. Это путешествие длинною в 4500 км заняло у них 61 день. Повторение маршрута в обратном направлении на мотоциклах займет пять суток.
Федеральный проект «Мы вместе»
Поскольку Донецкая и Луганская народные республики не имели своих стендов на ПМЭФ-2022, исполком «Народного фронта» принял решение предоставить республикам Донбасса свою площадку. Именно здесь власти ЛДНР подписывали ключевые соглашения о сотрудничестве.
«Можно долго давать людям рыбу, но лучше дать им удочку. Так, если рыбу мы даем, начиная с 19 февраля, то сейчас происходит история с удочкой. Ведь нужно понимать, что жизнь регионов будет невозможна без восстановления экономики и инфраструктуры», — пояснил руководитель штаба, заместитель руководителя исполкома российского «Народного Фронта» Борис Подольный.
Анекдот Захаровой
Остроумие официального представителя МИД России Марии Захаровой хорошо известно российской общественности. На полях ПМЭФ-2022 она еще раз подтвердила, что буквально одной фразой способна просто и иронично прокомментировать даже самую сложную тему. Так, дипломат сравнила с анекдотом про «немца, француза и итальянца» неожиданный визит европейских лидеров в Киев.
Уникальные проекты РВИО
История России наполнена героизмом наших предков, об этом никогда нельзя забывать. Сохранением исторической памяти у потомков занимается Российское военно-историческое общество. Замдиректор организации Александра Коновченко рассказала корреспонденту «Народных Новостей» о патриотических проектах сообщества. Основная задача РВИО — сделать историю интересной для всех.
Народный фронт ЛНР обратился к россиянам
Гуманитарная помощь жителям Донбасса — главная задача для мощного волонтерского движения, сформированного в России. Об этом рассказала руководитель исполнительного комитета НФ ЛНР Анна Еременко. Ее организация помогает самым незащищенным людям. По словам Анны, поток переселенцев из Донбасса не заканчивается. Этих жителей ЛДНР поддерживает все больше и больше россиян.
Приговор Украине от Дмитрия Киселева
Один из самых известных российских журналистов — гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев убежден, что судьба Украины предрешена. Он принял участие в ряде дискуссий на площадках ПМЭФ-2022. По словам телеведущего, демилитаризация и денацификация страны скоро закончится, а Западу придется прекратить снабжение оружием киевского режима.
«Думаю, скоро вооружать уже будет некого. Новая Украина получит санкции по полной программе. Россия будет ее восстанавливать», — поделился прогнозом журналист.
Тульская область поможет ДНР
Власти Тульской области и Донецкой Народной Республики подписали меморандум о сотрудничестве, воспользовавшись стендом Народного фронта. В рамках взятых обязательств, российский регион поможет республике Донбасса в восстановлении ключевых объектов социальной инфраструктуры. Восстановительные работы уже начались.
Новый символ Русского мира
Одним из символов Русского мира стал восьмилетний мальчик Алеша из Белгородской области. Он тронул россиян своей преданностью российским танкистам, которых регулярно провожал в добрый путь, когда они ехали мимо его дома.
В Белгородской области посчитали, что поступок мальчика заслуживает особого внимания. Так появился шоколад «Алешка» с изображением юного патриота на обертке. На стенде региона пояснили, что Алексей вдохновил не только российских военных, но и сплотил всех жителей Белгородской области.
Экспозиция будущего
Калужские инженеры смотрят в будущее, создавая высокотехнологичные летательные аппараты уже сегодня. Внимание гостей ПМЭФ-2022 привлек необычный дрон, представленный на стенде Калужской области. Как выяснилось, этот аппарат — не прототип, а вполне рабочая машина. Примерно через десять лет, подобный транспорт, вероятно, будет у каждой российской семьи.
Два шага ЛНР до полного освобождения
Луганская Народная Республика на 95% освобождена от украинских националистов, рассказал глава республики Леонид Пасечник в интервью «Народным Новостям» на петербургском форуме. По его словам, остается освободить промзону Северодонецка, где уже зацепились силы народной милиции. Также под контролем Киева остается Лисичанск. Когда эти два населенных пункта удастся окончательно освободить, ЛНР полностью сбросит оковы киевского режима.
Сотрудничество России и Норвегии в Арктике
Несмотря на недружественную антироссийскую позицию Европы, перечень потенциальных сфер сотрудничества между Россией и Норвегией весьма широк, считает профессор Университета Юго-восточной Норвегии Глен Диссен.
«В этот список входят рыболовство, развитие энергетических проектов, поисково-спасательная операция и так далее. Но, как мне кажется наибольший приоритет будет уделен сфере безопасности и энергетическому сотрудничеству», — отметил норвежский гость ПМЭФ-2022.
Неслучайные обстрелы «Точками-У» Донецка
Последние дни украинские военные наращивают агрессию в отношении мирного населения Донбасса, обстреливая города в том числе с помощью тактических ракетных установок «Точка-У». По мнению главы МИД ЛНР Владислава Дейнего, прилеты подобных ракет по гражданской инфраструктуре нельзя списать на «случайность». Он убежден, что соответствующие приказы отдает Генштаб Украины.
Санкции вплоть до болевого порога Европы
Поскольку европейские станции против России противоречат здравому смыслу, нанося значительный урон самими странам ЕС, в будущем Брюсселю придется изменить подход, полагает экономический обозреватель «России-24» Александр Кареевский. По его мнению, Европа будет терпеть вплоть до тех пор, пока не упрется в предел собственного «болевого порога». Затем ей придется признать, что существование без РФ попросту невозможно.
Три пункта помощи ЛДНР
На полях ПМЭФ-2022 гуманитарный центр «Единой России» подписал соглашение с Донецкой и Луганской народными республиками. Как рассказала депутат Госдумы Анна Кузнецова, документ включает в себя три пункта: гуманитарную помощь, организацию волонтерского движения и работу с остатками украинского законодательства. По словам парламентария, изучив украинские нормы в области образования, складывается ощущение, что Киев сделал все, чтобы «изуродовать» будущее поколение.
Преступное отступление ВСУ
Республики Донбасса постепенно освобождают от Вооруженных сил Украины. Чрезвычайный полномочный посол ДНР в России Ольга Макеева отметила, что чаще всего в оставленных ВСУ городах остаются лишь «выжженные поля». Этой тактикой активно пользовались подконтрольные Киеву формирования, чтобы запугивать людей. Но вскоре все изменится, считает посол. Донбасс возродится с помощью России.
Откровенный разговор со Стасом Ярушиным
Звезды российского шоу-бизнеса принимали активное участие в тематических мероприятиях ПМЭФ-2022. Актер и музыкант Стас Ярушин откровенно рассказал в беседе с «Народными Новостями», что считает отъезд отечественных звезд за рубеж непрофессиональным поступком. По его мнению, артисты должны быть искренними, а не обманывать зрителей или слушателей. Стас добавил, что не считает себя актером и планирует связать свою жизнь с музыкой.
Пророчество Никаса Сафронова
Российские артисты, скоропостижно покинувшие родину после начала спецоперации, вскоре извинятся и попросятся обратно, убежден художник Никас Сафронов, принявший участие в петербургском форуме. Он убежден, что там — на Западе — беглецов никогда не примут.
«Любого предателя принимают и дают ему дом, деньги. Потому что он работает на чужую страну. Ему бросают кость, он радуется своей судьбе. Но, когда ты уезжаешь, то оказываешься в чужой культуре, общество тебя отторгает», — спрогнозировал Сафронов.
Сама история гарантирует суверенитет России
Санкции и другие виды давления на Россию со стороны Запада призваны лишить самую большую страну в мире суверенитета, сделать так, чтобы она исполняла волю гегемона, не сомневается помощник президента РФ Владимир Мединский. Он напомнил, что сама история намекает Западу, что его план обречен, ведь в мире существует лишь одна страна, которая дольше РФ обладает суверенитетом — Англия.
Прагматичный подход США к Европе
Не секрет, что Европейский союз принимает решения, опираясь на «рекомендации» из-за океана, напомнил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в беседе с «Народными Новостями» на ПМЭФ-2022. При этом основным конкурентом американского доллара, по мнению Вашингтона, является евро. Поэтому сильная Европа не нужна их «ближайшему союзнику». Именно эта циничная, но прагматичная логика лежит в основе взаимоотношений США и ЕС.
НАТО использует Финляндию против России
Хорошо отработанная в Грузии и на Украине схема НАТО теперь используется для создания «антиРоссии» из Финляндии, считает финский журналист Янус Путконен, ставший единственным гостем ПМЭФ-2022 из этой страны. Он убежден, что Хельсинки ничего не выиграет, став частью западного военного блока, однако рискует быть вовлеченным в самые серьезные провокации, которые Альянс регулярно устраивает у границ РФ.
Дорогу молодым
Государство всегда готово поддержать молодых предпринимателей, которые хотят развивать свою родину, заявил руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев. Он отметил, что организация всегда открыта для молодых амбициозных россиян. Чтобы обратиться за помощью, действует всего лишь одно правило.
«Хочешь сделать что-то хорошее — приходи к нам», — сказал Рвачев.
Отметим, в 2022 году главной темой ПМЭФ стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем принимают участие представители более 90 стран. Основная деловая программа была разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестки, развитие человеческого потенциала. Также на форуме прошли сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.