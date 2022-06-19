Санкции, спецоперация и уехавшие звезды: что обсуждали на полях ПМЭФ-2022

Форум «Россия — спортивная страна» в 2022 году пройдет в Кузбассе. Как рассказали представители площадки Минспорта на ПМЭФ-2022, программу мероприятия закроет необычная акция — мотоциклетный пробег по маршруту Донбасс-Кузбасс. Два региона, объединенные шахтерскими традициями, не впервые демонстрируют побратимство. В 1935 году кузбасские шахтеры дошли до Донбасса на лыжах. Это путешествие длинною в 4500 км заняло у них 61 день. Повторение маршрута в обратном направлении на мотоциклах займет пять суток.