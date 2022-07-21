Санкции РФ затронули 39 представителей австралийских силовых структур и оборонных компаний

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу “Закона Магнитского” РФ на основе взаимности дополнительно вносит в национальный “стоп-лист” 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии», — отметили на официальном сайте МИД РФ.