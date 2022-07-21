Санкции РФ затронули 39 представителей австралийских силовых структур и оборонных компаний

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в российский санкционный список были внесены 39 граждан Австралии. Все они являются представителями австралийских силовых структур и оборонных компаний, сообщает официальный сайт российского министерства.
«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу “Закона Магнитского” РФ на основе взаимности дополнительно вносит в национальный “стоп-лист” 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии», — отметили на официальном сайте МИД РФ.
Под персональными санкциями оказались замминистра внутренних дел Австралии Марк Эблонг, директор по развитию компании Serco Гэрри Браун, управляющий директор по инфраструктуре компании Serco Бэн Бэйот и директор департамента австралийского МИД Джо Буффон.