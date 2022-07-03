«Санкции, которые ввели, повлиять на изготовление ракет не могут». Российская ракета «Ангара-А5» будет построена в срок и получит возвращаемые ступени

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Нынешние антироссийские санкции не должны сказаться на сроках изготовления ракеты «Ангара-А5», сказал директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко в интервью «Газете.Ru».





«Изначально при принятии решений о создании комплекса «Ангара» исходили из того, что все составные части должны изготавливаться на российской территории. Поэтому те санкции, которые ввели, повлиять на изготовлении ракет не могут. Стоит отметить, что, учитывая специфику отрасли, наши западные коллеги и до введения санкций не стремились давать нам возможность заимствовать какие-то передовые иностранные технологии. Поэтому все, что нами разработано, — это всецело работа российских специалистов для обеспечения стране независимого доступа в космос», — пояснил он.

Пока что отклонений от графика в производстве ракеты нет, отметил Варочко. Также он рассказал про возвращаемые ступени новой «Ангары».





«Вариант с возвращаемыми ступенями «Ангары» существует с самого начала создания этого комплекса. Рассматривался вариант возвращения как отдельно универсальных ракетных модулей, из которых состоит изделие, так и ракеты в целом. Один из таких вариантов — «Байкал», который по проекту должен был возвращаться к месту старта по самолетной схеме. Фактически это был УРМ (универсальный ракетный модуль), оснащенный авиационными двигателями и поворотным крылом, которое позволяло ему, после выработки топлива на участке работ ракетной ступени, возвращаться к месту старта и совершать мягкую посадку. Также нами подробно обсуждались варианты возвращения в целом связки ракетных блоков и спасением не только отдельных УРМов. При эскизном проектировании комплекса «Амур» второго этапа мы рассматривали ракетно-динамический способ посадки первой и второй ступеней, которые после отработки смогли бы садиться на специальную посадочную площадку. Проект прошел защиту», — сказал Алексей Варочко.