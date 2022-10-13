Санкции больше не помеха? Приложение «ВКонтакте» неожиданно вернулось в каталог App Store

Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в магазине приложений Apple App Store. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».





«Приложение “ВКонтакте” вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — сообщили там. Также в App Store вернулись другие приложения экосистемы VK: «Новости», «Звонки», «Мессенджер» и «VK Музыка».

Напомним, 26 сентября из App Store были удалены приложения VK. Компания, а также Минцифры направили соответствующий запрос в Apple. Позже Apple заявила, что удалила приложения VK из магазина из-за введенных Великобританией санкций. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что никаких юридических оснований для удаления приложений VK из магазина приложений App Store для устройств на iOS не было и остается непонятным принятое решение.