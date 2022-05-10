Санкт-Петербург принял около 560 тысяч туристов в майские праздники

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Более полумиллиона туристов и гостей из других регионов России посетили Северную столицу во время майских праздников в 2022 году.
Большинство путешественников в начале мая в Петербург приехали из Москвы, Подмосковья, городов Урала и Сибири, Казани и Центральной России. Немалую часть гостей города составили семьи с детьми и пары, сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
«Мы видим, насколько сочетание туристских предложений классического и современного Петербурга привлекает туристов, а неизменно высокий уровень гостеприимства делает наш город лидирующим направлением для путешествий», — сообщил председатель комитета Сергей Корнеев.
Уточняется, что гостиницы и отели Северной столицы в эти майские праздники получили почти полную загрузку впервые с начала пандемии коронавируса. Так, их средняя загрузка составила 76%, а в ряде случаев и 100%.