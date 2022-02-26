«Санкционный» объем импорта полупроводников в РФ достигает 470 млн долларов

«Санкционный» объем импорта полупроводников в РФ достигает 470 млн долларов Новости
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Объем импорта в Россию полупроводников, попадающих под санкции, составляет около 470млн долларов, сообщил ТАС С ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития Сергей Синельников-Мурылев.

Российская экономика, по его словам, остается устойчивой, однако ей придется переориентироваться из-за введения новых ограничений со стороны Запада. Одной из необходимых мер станет замена западных поставщиков на восточных.

«Совокупный объем импорта полупроводников, который, как ожидается, подпадет под ограничения, оценивается в величину порядка 470 млн долларов, что составляет около четверти импортных поставок этого товара в Россию», — заявил Синельников-Мурылев.

Тем временем цены на бытовую технику в магазинах DNS выросли на 30%. Руководитель сети Дмитрий Алексеев считает, что это не предел.

Сбербанк ранее отработал сценарий отключения от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники, включая Microsoft, Nvidia, SAP, Oracle и Intel, напоминает «ФедералПресс».

 
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