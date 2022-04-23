Санкции Запада увеличили поступления НДФЛ по ставке 15% в бюджет России

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Западные санкции в отношении России и общая ситуация в
экономике позволили состоятельным россиянам еще больше разбогатеть, поделился
мнение с РИА Новости руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон
Айрапетян.
О том, что у зажиточных граждан повысился доход,
свидетельствует увеличение поступлений в государственный бюджет, уплаченных за
первый квартал по повышенной ставке подоходного налога — 15%. Размер суммы вырос почти в три раза в сравнении с аналогичным
периодом 2021 года.
«Можно предположить, что рост вызван,
в первую очередь, операциями высоко состоятельных физических лиц,
обусловленными иностранными санкциями и текущей экономической ситуацией
в целом», — отметил Айрапетян.
Он уточнил, что первый квартал 2022 года отличался турбулентностью, что вызвало массу различных процессов в российской экономике. При
этом отсутствие информации о структуре доходов не дает оснований делать оценки.