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    Санкции Запада увеличили поступления НДФЛ по ставке 15% в бюджет России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Санкции Запада увеличили поступления НДФЛ по ставке 15% в бюджет России

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    pixabay.com/PD

    Западные санкции в отношении России и общая ситуация в
    экономике позволили состоятельным россиянам еще больше разбогатеть, поделился
    мнение с РИА Новости руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон
    Айрапетян. 

    О том, что у зажиточных граждан повысился доход,
    свидетельствует увеличение поступлений в государственный бюджет, уплаченных за
    первый квартал по повышенной ставке подоходного налога — 15%. Размер суммы вырос почти в три раза в сравнении с аналогичным
    периодом 2021 года.

    «Можно предположить, что рост вызван,
    в первую очередь, операциями высоко состоятельных физических лиц,
    обусловленными иностранными санкциями и текущей экономической ситуацией
    в целом», — отметил Айрапетян.

    Он уточнил, что первый квартал 2022 года отличался турбулентностью, что вызвало массу различных процессов в российской экономике. При
    этом отсутствие информации о структуре доходов не дает оснований делать оценки.

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