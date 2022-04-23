Санкции Запада увеличили поступления НДФЛ по ставке 15% в бюджет России

О том, что у зажиточных граждан повысился доход,

свидетельствует увеличение поступлений в государственный бюджет, уплаченных за

первый квартал по повышенной ставке подоходного налога — 15%. Размер суммы вырос почти в три раза в сравнении с аналогичным

периодом 2021 года.