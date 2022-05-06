Санкции Запада провоцируют уход китайских IT-компаний с российского рынка

Пекин при этом принял меры для расширения инструментария для противодействия санкциям Запада. Компании КНР могут обязать отказываться от соблюдения западных санкций при условии, что правительство Китая считает их несправедливыми. Власти КНР официально пока не издали такое постановление, однако оно может появиться в ближайшее время.