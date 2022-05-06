Санкции Запада провоцируют уход китайских IT-компаний с российского рынка

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Китайские IT-компании решили покинуть российский рынок «по-английски», не делая громких заявлений. К этому шагу их вынудили американские санкции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Стремление КНР противостоять иностранному давлению и призывы к мировому сообществу руководствоваться здравым смыслом не увенчались успехом. Угрозы санкциями вынудили крупные компании, среди которых производитель ПК Lenovo Group Ltd, а также изготовитель электроники и смартфонов Xiaomi Corp, покинуть российский рынок.
Китайские компании обошлись без официальных заявлений и не стали озвучивать свою позицию по Украине, она и так понятна, поскольку КНР против антироссийских санкций Запада.
Экспорт технологичной продукции из Китая в Россию в марте по сравнению с февралем заметно упал. Поставки ноутбуков уменьшились на 40%, смартфонов — на 66%, телекоммуникационного оборудования — на 98%. При этом сократился объем внешней торговли КНР и с другими странами, но это произошло из-за коронавируса и локдауна в стране.
Китай испытывает серьезное давление от производителей полупроводников из США, которые поставляют их компаниям КНР. Америка грозится прекратить импорт, если продукция с компонентами из США будет поступать на российский рынок. Китаю невыгодно терять своих партнеров. Компании КНР были вынуждены согласиться действовать в рамках указаний США.
Пекин при этом принял меры для расширения инструментария для противодействия санкциям Запада. Компании КНР могут обязать отказываться от соблюдения западных санкций при условии, что правительство Китая считает их несправедливыми. Власти КНР официально пока не издали такое постановление, однако оно может появиться в ближайшее время.