Санкции Великобритании коснутся пяти банков из России

Санкции Великобритании коснутся пяти банков из России Новости
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Власти Великобритании решили ввести ограничения в отношении пяти российских финансовых организаций, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Под санкции попали банк «Россия», «Генбанк», «Промсвязьбанк», «Черноморский банк развития и реконструкции» и «Индустриальный сберегательный банк».

Кроме того, в черный список попрали российские предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги, а также Геннадий Тимченко. Им заморозят активы и запретят им въезд в Соединенное Королевство.

Ранее стало известно, что власти Великобритании собираются скоординировать действия с партнерами в отношении России после признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

 
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