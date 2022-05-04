Санэпидемстанция потребовала обработать от клещей территории парков Подмосковья

Более 91 тыс. гектара парковых территорий будут опрысканы средством от клещей. Почти половину от общего объема уже успели обработать, передает телеканал «360». Специалисты предупредили граждан, что на время проведения работ спецслужбами следует ограничить прогулки в парках.