Санэпидемстанция потребовала обработать от клещей территории парков Подмосковья

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Теплая погода в Подмосковье принесла с собой сезон активности клещей. Более 100 парков Московской области будут обработаны от насекомых согласно требованию санэпидемстанции.
Более 91 тыс. гектара парковых территорий будут опрысканы средством от клещей. Почти половину от общего объема уже успели обработать, передает телеканал «360». Специалисты предупредили граждан, что на время проведения работ спецслужбами следует ограничить прогулки в парках.
«Традиционно готовим парки к массовому летнему отдыху. С 18 апреля приступили к обработке парковых территорий от клещей. Работы планируем завершим до конца мая», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Укусы клещей могут привести к развитию различных заболеваний. У человека может появиться эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф, клещевой паралич. Гражданам следует внимательно осматривать одежду после прогулок на свежем воздухе.