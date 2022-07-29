Санду: Молдавия попросит помощи у Румынии в случае военного конфликта с РФ

Президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что она будет вынуждена просить союзников о помощи, если у республики возникнет военный конфликт с Россией.
Такое заявление она сделала на пресс-конференции в Румынии. Местный журналист задал ей вопрос, о том, что будет делать Молдавия в случае подобного сценария.
«Мы рассматриваем все варианты, в том числе и самые пессимистичные, если Россия нападет на Молдавию, то мы попросим о помощи», — сказала Санду.
Примечательно, что молдавский лидер так и не смогла объяснить, почему Россия должна начать военные действия на территории ее республики.