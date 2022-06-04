Самый тонкий и лёгкий смартфон Xiaomi рекордно подешевел в ходе большой распродажи на JD.com

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Xiaomi начала продажи своего самого лёгкого и тонкого смартфона Xiaomi Civi еще в сентябре прошлого года. Он оснащён 6,55-дюймовым экраном с небольшим изгибом. Экран получил нижнюю рамку шириной всего 2,55 мм — это самый узкий «подбородок» среди всех смартфонов Xiaomi.

Теперь же в ходе большой распродажи Jingdong 618 этот смартфон упал до рекордно низкой цены. Версия с 8/128 ГБ памяти теперь стоит 270 долларов, с 8/256 ГБ — 300 долларов, с 12/256 ГБ — 333 доллара.





Устройство построено на базе однокристальной системы Snapdragon 778G и оснащено 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Xiaomi Civi имеет 6,53-дюймовый AMOLED-экран с центральным отверстием для фронтальной камеры разрешением 32 Мп и частотой обновления 120 Гц.

Xiaomi Civi имеет толщину всего 6,98 мм, а его масса составляет 166 г, при этом в нём поместился аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч. 55-ваттная зарядка позволяет полностью пополнить заряд аккумулятора за 45 минут.