Самый современный российский палубный беспилотник поднимется в воздух в 2025 году

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, серийное производство новейшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) палубного базирования начнется в России в 2026 году, а первый испытательный полет запланирован на 2025 год.

Первый образец отечественного палубного беспилотника выполнит испытательный полет через три года. Серийное производство аппарата для ВМФ начнется в 2026 году.

Собеседник ТАСС



Американский палубный беспилотник

Источник добавил, что эскизное проектирование ударных и разведывательных беспилотников палубного базирования начнется во второй половине текущего года, а сдать проект планируют в 2024 году: «В 2025 году будет выпущена рабочая конструкторская документация и начата подготовка к производству аппаратов».

27 января министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что производить беспилотники палубного базирования и аппараты вертолетного типа будет завод по производству БПЛА, ранее открытый в подмосковной Дубне