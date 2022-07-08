Самый продаваемый в России китайский автомобиль стал ещё лучше. Haval избавила кроссовер Jolion от досадного заводского дефекта

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Компания Haval устранила проблему с обогревом лобового стекла в кроссоверах Jolion, который мог автоматически выключаться сразу после трогания машины с места, при этом включить его было нельзя. Об этом сообщили в российском представительстве бренда.

На то, что досадный заводской дефект действительно исправлен, первым обратил внимание владелец Haval Jolion под ником Silver. Необходимо приехать к дилеру, который бесплатно установит в автомобиль новую прошивку.





Компания Haval в России уделяет большое внимание вопросам качества автомобилей и удовлетворённости клиентов. Мы изучаем обращения в официальные дилерские центры и аккумулируем обратную связь от клиентов, чтобы сделать автомобили Haval максимально соответствующими ожиданиям потребителей. В опоре на пожелания клиентов был пересмотрен алгоритм работы функции, а в схему электропитания были внесены изменения. В марте 2022 года начато производство автомобилей Haval Jolion с модернизированной функцией обогрева ветрового стекла.

Haval

Haval Jolion продаётся в России с июня прошлого года и сегодня является самым продаваемым в нашей стране китайским автомобилем. В июне продажи Haval Jolion составили 892 штуки, что всего на 2% меньше, чем годом ранее. Haval Jolion едва не стал самым продаваемым кроссовером в России.