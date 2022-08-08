Самый мощный и экономичный Chery Tiggo 7 Pro впервые показали вживую

Chery впервые показала на фото гибридный кроссовер Tiggo 7 Pro PHEV, который получит двигатель внутреннего сгорания и два электромотора.

Автомобиль полностью затянут камуфляжной плёнкой, чтобы исключить утечки дизайна до анонса, но даже так видно, что новый автомобиль будет отличаться от обычного Tiggo 7 Pro.





В глаза бросается одно важное изменение: решётка радиатора уменьшилась в размерах, а также получила вертикальные ламели. Ещё в прошлом году автомобиль подвергся рестайлингу в Китае, получив другую решётку и передний бампер, а также блок из двух экранов.

Весь автомобиль украшен различными надписями на китайском языке, которые перечисляют характеристики машины: «быстрая зарядка», «низкий расход топлива», «большая дальность хода» и так далее. Кроме того, присутствует надпись «всемирная любовь», которая явно указывает на то, что гибридный автомобиль выйдет во всём мире.

Как уже сообщалось, автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель SQRE4T15C. В Китае его мощность составляет 156 л.с. при 230 Нм крутящего момента. Общая отдача силовой системы с двумя электромоторами составит 326 л.с. при 565 Нм крутящего момента. Это сделает его более чем вдвое мощнее текущей версии, которую некоторые считают недостаточно динамичной.

Автомобиль должен разгоняться от нуля до 100 км/ч за 6,8 секунды, а его расход топлива составит 4,8 л / 100 км.