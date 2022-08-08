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Самый мощный и экономичный Chery Tiggo 7 Pro впервые показали вживую

Самый мощный и экономичный Chery Tiggo 7 Pro впервые показали вживую

Chery впервые показала на фото гибридный кроссовер Tiggo 7 Pro PHEV, который получит двигатель внутреннего сгорания и два электромотора.

Автомобиль полностью затянут камуфляжной плёнкой, чтобы исключить утечки дизайна до анонса, но даже так видно, что новый автомобиль будет отличаться от обычного Tiggo 7 Pro.


В глаза бросается одно важное изменение: решётка радиатора уменьшилась в размерах, а также получила вертикальные ламели. Ещё в прошлом году автомобиль подвергся рестайлингу в Китае, получив другую решётку и передний бампер, а также блок из двух экранов.

Весь автомобиль украшен различными надписями на китайском языке, которые перечисляют характеристики машины: «быстрая зарядка», «низкий расход топлива», «большая дальность хода» и так далее. Кроме того, присутствует надпись «всемирная любовь», которая явно указывает на то, что гибридный автомобиль выйдет во всём мире.

Самый мощный и экономичный Chery Tiggo 7 Pro впервые показали вживую

Как уже сообщалось, автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель SQRE4T15C. В Китае его мощность составляет 156 л.с. при 230 Нм крутящего момента. Общая отдача силовой системы с двумя электромоторами составит 326 л.с. при 565 Нм крутящего момента. Это сделает его более чем вдвое мощнее текущей версии, которую некоторые считают недостаточно динамичной.

Самый мощный и экономичный Chery Tiggo 7 Pro впервые показали вживую
Самый мощный и экономичный Chery Tiggo 7 Pro впервые показали вживую

Автомобиль должен разгоняться от нуля до 100 км/ч за 6,8 секунды, а его расход топлива составит 4,8 л / 100 км.

Chery
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RusNewsToday24
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