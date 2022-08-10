самый мощный флагман Redmi срисовали с Xiaomi 12

Сегодня Redmi опубликовала первое изображение смартфона Redmi K50 Extreme Edition в цвете Silver Trace, которое демонстрирует смартфон целиком сзади. Утром Redmi показала смартфон спереди.

Судя по этому изображения, дизайн задней панели K50 Extreme Edition унаследован от серии Xiaomi 12. Здесь также используется прямоугольный модуль, но основной модуль камеры выделен контрастным чёрным цветом, чтобы модули было проще различить.



Redmi K50 Extreme Edition

Сообщается, что Redmi K50 Extreme Edition получит 108-мегапиксельную камеру с датчиком изображения Samsung HM6, который поддерживает видео разрешением до 8K. Смартфон должен получить плоский экран диагональю 6,67 дюйма при разрешении FullHD+, который будет поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц.

Redmi K50 Extreme Edition будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 8 Plus Gen 1 и до 12 ГБ оперативной памяти. Он будет работать под управлением MIUI 13 на базе Android 12.



Xiaomi 12

Презентация устройства состоится уже 11 августа.