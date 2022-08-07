Самый дорогой смартфон Xiaomi с камерой Leica. Инсайдер показал, как выглядит Xiaomi Mix Fold 2

Инсайдер, известный под ником Ice Universe, опубликовал изображение перспективного смартфона Xiaomi Mix Fold 2. Его предшественник стал самым дорогим массовым смартфоном китайской компании, новинка, очевидно, тоже не будет дешевой, к тому же она, по слухам, получит камеру Leica.

Ожидается, что Mix Fold 2 получит наружный экран с диагональю 6,5 дюйма и внутренний дисплей с диагональю 8 дюймов. Объемов памяти будет несколько, в том числе с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти. В основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 – прямо как у Samsung Galaxy Z Fold 4.

Источники пишут, что Mix Fold 2 будет довольно тонким смартфонов, а разрешение главного датчика основной камеры составит 50 Мп. Судя по картинке, фронтальная камера наружного дисплея – врезанная, а вот выреза камеры внутреннего экрана не видно. Возможно, она будет подэкранной.

Пока неизвестно, когда Xiaomi собирается представить Mix Fold 2, но есть данные, что премьера состоится в августе.

Ice Universe одним из первых рассказал о смартфонах с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14, а также о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung.