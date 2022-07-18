Самый чудовищный процессор AMD в 2022 году. 96-ядерный Epyc Genoa впервые засветился в тесте

В конце этого года AMD выпустит на рынок новые серверные процессоры Epyc поколения Genoa на архитектуре Zen 4. Топовой моделью будет 96-ядерный CPU, и его возможности предварительно мы можем оценить уже сейчас.





Предположительно, тесты прошёл Epyc 9654P с 96 ядрами и частотами 2,15-3,7 ГГц. Он имеет 384 МБ кэш-памяти третьего уровня и характеризуется TDP 360 Вт. Также стоит уточнить, что тесты проходила система с двумя такими CPU.





В однопоточном режиме результаты новинки хороши, но никакого тотального доминирования над конкурентами или предшественниками нет. Но серверные CPU создаются не для однопоточных нагрузок. И в многопоточном режиме 96-ядерный монстр AMD раскрывает себя по полной.











