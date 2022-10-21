Самый быстрый флагман серии и бестселлер Redmi K50 Extreme Edition уже рекордно подешевел в Китае

Компания Xiaomi сообщила о том, что смартфон-бестселлер Redmi K50 Extreme Edition уже подешевел: версия с 8 ГБ оперативной и 128 флеш-памяти стоит 345 долларов в Китае. При этом новинка вышла в свободную продажу только в сентябре по цене 430 долларов.

Стоит отметить, что формально смартфон поступил в продажу 16 августа, но все 120 000 единиц были распроданы в течение 5 минут. Смартфоны долгое время нельзя было приобрести. В связи с этим Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi, заявил, что лично проконтролирует увеличение темпов производства и скорое появление смартфонов в магазинах.





Redmi K50 Extreme Edition оснащен однокристальной системой Snapdragon 8 Plus Gen 1, он является самым быстрым смартфоном данной серии. Redmi K50 Extreme Edition получил экран разрешением 1,5K диагональю 6,67 дюйма и плотностью 446 пикселей на дюйм, что сопоставимо с экраном iPhone 13 Pro Max, который имеет плотность 458 пикселей на дюйм. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон Dolby Vision, HDR10+, частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 480 Гц.

Основная камера является 108-мегапиксельной (Samsung HM6), телефон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.

Он оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.