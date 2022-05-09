Самый высокогорный в России «Бессмертный полк»: как Осетия встретила 9 Мая

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Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Осетии побывал 9 мая в населенном пункте Камунта и рассказал, как местные жители провели самое высокогорное в России шествие «Бессмертный полк» в этот знаменательный день.
В День Победы в селе Камунта многолюдно, несмотря на то, что в прошлом году отсюда уехал последний житель. Сегодня здесь собрались из соседних сел родственники ветеранов, чтобы пройти по горной улице с портретами своих героев. На войну отсюда ушли более 200 человек, большинство из них домой так и не вернулись. Поэтому здесь бережно хранят память об участниках Великой Отечественной войны.
Конечная точка маршрута – бывшее здание госпиталя. Во время войны здесь спасли жизни сотен фронтовиков. Рядом – памятник павшим бойцам. Участники шествия возложили к нему цветы и зажгли свечи.