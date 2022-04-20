Самый современный очиститель воздуха Xiaomi предлагается за 200 долларов

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Xiaomi представила новый очиститель воздуха MIJIA Smart Bladeless Purification Fan, который предлагается на стадии коллективного финансирования по цене 200 долларов, а затем цена увеличится до 250 долларов.

Xiaomi MIJIA Smart Bladeless Purification Fan способен фильтровать частицы размером 80-90 мм с эффективностью до 99,96%. Он также имеет антибактериальное и противовирусное покрытие в фильтре, которое может ингибировать и инактивировать бактерии и вирусы в течение длительного времени.





Компания заявляет, что в продукте используется инновационная конструкция воздуховода с циркуляцией, максимальной скоростью ветра 15,5 м/с и максимальным объемом очищаемого воздуха 1700 м3/ч.

Он также имеет запатентованную конструкцию крыльчатки для снижения шума, регулятором режимов выпуска воздуха, встроенным датчиком температуры и влажности, а также датчиком PM2,5.

Устройство поддерживает голосовое управление, а также подключение к другим гаджетам умного дома.