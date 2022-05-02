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    Самый нетипичный флагман на Snapdragon 8 Gen 1 – с подэкранной фронтальной камерой и тройной 64-мегапиксельной основной. ZTE Axon 40 Ultra на рендере в полный рост

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Самый нетипичный флагман на Snapdragon 8 Gen 1 – с подэкранной фронтальной камерой и тройной 64-мегапиксельной основной. ZTE Axon 40 Ultra на рендере в полный рост

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    Уже очень скоро, 9 мая, ZTE представит свои новые флагманские смартфоны серии Axon 40. Компания уже публиковала изображения фронтальной панели одного из представителей серии, а сейчас Axon 40 Ultra впервые позирует на рендере целиком – есть возможность еще раз оценить лишенный вырезов экран, а также тыльную панель.


    Блок основной камеры выглядит строго. В нем – три модуля. Согласно предварительным данным, в первом и втором используются новейшие датчики Sony IMX787 (объективы, соответственно – широкоугольный и сверхширокоугольный), в третьем модуле, перископном – применяется сенсор OmniVision OV64B. Пожалуй, это будет датчик самого высокого разрешения из тех, что используются в перископных модулях. Все три сенсора – 64-мегапиксельные.

    Подэкранная фронтальная камера будет 16 Мп. ZTE Axon 40 Ultra, как и подобает флагману, будет построен на Snapdragon 8 Gen 1. Также ему приписаны стереодинамики.   

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