«Самый дорогой цирк в мире»: россияне пришли в недоумение от танца в Европарламенте

На короткой видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как группа молодых людей — мужчин и женщин — исполняет незамысловатый и очень странный танец прямо в зале заседаний Европарламента. Примечательно, что этот «перформанс» произошел прямо во время рабочей сессии. Об этом можно судить по тому, что все парламентарии сидят на своих местах, внимательно наблюдая за шоу. Кто-то из них даже снимает происходящее на камеру.