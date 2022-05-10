«Самый дорогой цирк в мире»: россияне пришли в недоумение от танца в Европарламенте

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Очередное заседание Европарламента закончилось странным танцем, который около десяти минут наблюдали депутаты, передает RT. Российские пользователи, посмотревшие ролик с «выступлением» в ЕП, вынесли приговор Европе.
На короткой видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как группа молодых людей — мужчин и женщин — исполняет незамысловатый и очень странный танец прямо в зале заседаний Европарламента. Примечательно, что этот «перформанс» произошел прямо во время рабочей сессии. Об этом можно судить по тому, что все парламентарии сидят на своих местах, внимательно наблюдая за шоу. Кто-то из них даже снимает происходящее на камеру.
Как пишет британская газета Daily Mail, танцы «радовали» Европарламент около десяти минут. Экс-депутат ЕП и один из инициаторов выхода Великобритании из Евросоюза Найджел Фарадж не смог сдержать иронию, посмотрев ролик.
«Есть много причин, по которым я рад, что больше не являюсь членом Европарламента. Одна из них — не нужно наблюдать этот «интерпретационный танец», — сказал он.
Россияне, посмотревшие видео, тоже активно комментировали увиденное. Так, некоторые пользователи сочли, что ЕП превратился в настоящий цирк со входным билетом в миллионы евро. Другие и вовсе вынесли приговор Европе, которая обсуждает свое будущее в подобной обстановке.
«Самый дорогой цирк, билет в который стоит миллионы евро»;
«Похоже на ломки Европы от потери энергоресурсов России в скором будущем»;
«Какой Европарламент, такой и танец»;
«Смотря на этот бездарный и безвкусный танец могу сказать, что печальное будущее у Европы!»;
«М-да, похоже правду говорят, что еврозоне не долго осталось», — написали недоумевающие комментаторы.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не потерпит отказа Евросоюза наделить Украину статусом кандидата на вступление в ЕС.