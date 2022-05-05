Самый дешёвый смартфон с Dimensity 8100 и 150-ваттной зарядкой. Флагман Realme GT Neo3 вышел на мировом рынке

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Самый дешёвый смартфон с Dimensity 8100 и 150-ваттной зарядкой, который получил название Realme GT Neo3, вышел на мировой рынок. Первой страной за пределами Китая, в которой его предлагают купить, стала Индия.

Базовая версия Realme GT Neo3 с поддержкой 80-ваттной зарядки предлагается по цене 485 долларов за версию с 8/128 ГБ памяти и 510 долларов за 12/256 ГБ. Realme GT Neo3 с поддержкой 150-ваттной зарядки и 12/256 ГБ памяти стоит 565 долларов.





Realme GT Neo3 получит 6,7-дюймовый плоский OLED-экран разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1. Устройство будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом Realme.

В основной камере будут расположены три датчика разрешением 50, 8 и 2 Мп. На лицевой стороне устройства установлена 16-мегапиксельная камера для съёмки селфи и видеозвонков. Клавиши регулировки громкости расположены на левой стороне смартфона, а снизу находится порт USB-C и решётка динамика.