Самый честный разговор: о чем мечтают защитники ДНР на передовой

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Постоянные взрывы, бесконечные обстрелы и бомбежки создают
условия для самых откровенных разговоров. Специальный корреспондент «Народных
Новостей» поговорил с защитниками Донбасса в городе Марьинке на окраине
Донецка, где уже больше недели идут ожесточенные бои.
Весь день в Марьинке не стихают обстрелы. Защитники Донецкой
Народной Республики продолжают продвигаться вперед, освобождая улицу за улицей
невзирая на отчаянное сопротивление украинской армии. По городу приходится
передвигаться перебежками и пригнувшись. Группа журналистов — одна из приоритетных целей для ВСУ, и в последнее время
огонь по ним открывают при каждом удобном случае.
После нескольких перебежек группа располагается в доме,
который еще буквально вчера занимали украинские военные. После каждого близкого
взрыва со стен осыпается штукатурка, но тут можно отдохнуть и поговорить с
нашим проводником и его товарищами. Именно они освобождают Марьинку, благодаря
усилиям этих людей украинская армия все реже обстреливает Донецк.
Страха уже не осталось, признался Тимофей Скляров с позывным «Седой».
Он вступил в ополчение с самого начала сопротивления.
«Мне уже нечего бояться. Мою фамилию на той стороне хорошо
знают. Я сам из Донецка, в Петровском районе живу. В ополчении с 2014 года», — отметил солдат.
Беседу прерывает очередной близкий взрыв. Взяв паузу, «Седой»
продолжает рассказ: в детстве был шалопаем. Когда переехали на Украину, отслужил
в армии, работал. Вот уже восемь лет, как сменил профессию на военную, стал защитником.
«Родители? Да мать совсем недалеко отсюда. На пока еще
занятой ВСУ территории, но мы обязательно туда дойдем. Я ее так давно не видел»,
— сказал «Седой».
Когда Тимофей говорит про родных, голос становится мягче и
добрее. Это общая черта для всех ребят из Донбасса, кто сейчас на фронте.
Воспоминания о семье дают им силы идти вперед и кажется, что даже защищают от
происходящего вокруг.
«Какая любимая книга? Пожалуй,
что “Дронго”. Про разведчика книга. Очень интересная», — рассказывает собеседник, даже не понимая, что его
собственная жизнь куда интереснее любой книги.
Скляров пошел воевать, потому что не мог иначе. Сейчас он
мечтает только о том, чтобы все поскорее закончилось, а его внучка выросла в
мире. Еще бойцу хотелось бы попасть на рок-оперу «Юнона и Авось», но это уже
потом.
Определяющая черта всех защитников ДНР, с которыми удалось
пообщаться нашему корреспонденту, в том, что ни один из них не таит злобы на
мирных жителей Украины. Их наоборот, жалеют. Как можно не жалеть случайно
оступившихся брата или сестру, тех у кого нет сил самим вернуться на правильную
дорогу, не понимают военнослужащие ДНР.
«Я не желаю зла простым людям с той стороны. Мы можем жить
вместе и, думаю, что так и будет. Что после победы буду делать? На пенсию уйду.
Отдыхать буду», — поделился
планами Тимофей.
Пока шла
беседа с «Седым», его сослуживцы заваривали чай и кофе. Отчего-то у
приготовленных на фронте напитков совершенно особенный вкус. Наверное, потому
что тут ярче всего понимаешь ценность мгновений тишины: когда не нужно никуда
бежать, можно спокойно посидеть с чашкой чая, перекинуться парой слов с теми,
кто рядом. С теми, кто прикрывает тебя в бою, кто также, как ты, хочет, чтобы
мир вернулся в Донбасс как можно быстрее. Они делают для этого все возможное и даже
немного больше.