Самый честный разговор: о чем мечтают защитники ДНР на передовой

Пока шла

беседа с «Седым», его сослуживцы заваривали чай и кофе. Отчего-то у

приготовленных на фронте напитков совершенно особенный вкус. Наверное, потому

что тут ярче всего понимаешь ценность мгновений тишины: когда не нужно никуда

бежать, можно спокойно посидеть с чашкой чая, перекинуться парой слов с теми,

кто рядом. С теми, кто прикрывает тебя в бою, кто также, как ты, хочет, чтобы

мир вернулся в Донбасс как можно быстрее. Они делают для этого все возможное и даже

немного больше.