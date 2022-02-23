Самые удачные рецепты сосисок в тесте

Сосиски в тесте для многих стали любимой выпечкой детства. Это обязательное мучное изделие в булочных и школьных столовых. Но что мы о них знаем? Только лишь то, что они бывают дрожжевыми и слоеными? Предлагаем исправить эту досадную тенденцию. В нашей статье вы найдете действительно оригинальные рецепты сосисок в тесте.
Простейший вариант приготовления хорошо знаком всем. Однако, если добавить немного фантазии, эта простая выпечка может здорово удивить! Как внешним видом, так и своим вкусом.
Как приготовить сосиски в тесте: 3 новых рецепта
Закусочный пирог из сосисок в тесте
Вам понадобится:
- 400 г теста для пиццы
- 30 сосисок небольшого размера
- 80 г сливочного масла
- 30 г пшеничной муки
- 15 мл подсолнечного масла
- итальянские травы по вкусу
- сушеный чеснок по вкусу
- красный перец по вкусу
- 400 г помидоров в собственном соку
- 30 г лука
- 2 зубчика чеснока
- 15 мл оливкового масла
- соль по вкусу
- сахар по вкусу
- черный перец по вкусу
- сушеный базилик по вкусу
- орегано по вкусу
- Растопите сливочное масло и подогрейте его с итальянскими травами, сушеным чесноком и красным перцем. Снимите с огня.
- Раскатайте тесто для пиццы в тонкий пласт и нарежьте на прямоугольники толщиной по длине сосисок. Смажьте сливочным маслом с пряностями.
- Каждую сосиску заверните в тесто и поставьте вертикально в смазанную подсолнечным маслом форму. Выпекайте 40 минут при 190 градусах.
- За это время приготовьте соус. Перебейте томаты в блендере с луком и чесноком, добавьте оливковое масло, соль, сахар, перец, базилик и орегано. Подавайте закусочный пирог с соусом.
Сосиски в тесте с сыром и соусом
Вам понадобится:
- слоеное дрожжевое тесто
- сосиски
- бутербродный сыр
- томатная паста по вкусу
- сушеный чеснок
- сушеный базилик
- мак для посыпки
- 1 яйцо для смазывания
- Разведите томатный соус в пропорции 2 к 3, добавьте соль и перец по вкусу, чеснок и базилик. Разогрейте на огне, но не доводите до кипения.
- Нарежьте тесто на квадратики или прямоугольники, каждый смажьте пряным соусом (по 1 чайной ложке), выложите кусочек сыра и заверните внутрь сосиску.
- Выпекайте сосиски в духовке 20 минут при 180 градусах. Не забудьте перед этим смазать их взбитым яйцом и присыпать маком.
Сосиски в тесте «Цветочки»
Вам понадобится:
- 200 г слоеного теста
- 6 сосисок
- Разрежьте тесто на прямоугольники по размеру сосисок.
- Заверните каждую в тесто.
- С одной стороны сделайте надрезы, не дорезая до конца, затем скрепите края, чтобы получить форму цветочка.
- Можно использовать зубочистки.
- Выпекайте в духовке 20 минут при 180 градусах.
И, конечно, все мы знаем, что самые вкусные сосиски — те, в которых больше мяса. Для яркого вкуса рекомендуем брать охотничьи. Или даже домашние колбаски, они обладают непередаваемым ароматом. Желаем вам опробовать каждый из этих рецептов и выбрать свой любимый!
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