Самые удачные рецепты сосисок в тесте

Сосиски в тесте для многих стали любимой выпечкой детства. Это обязательное мучное изделие в булочных и школьных столовых. Но что мы о них знаем? Только лишь то, что они бывают дрожжевыми и слоеными? Предлагаем исправить эту досадную тенденцию. В нашей статье вы найдете действительно оригинальные рецепты сосисок в тесте.

Простейший вариант приготовления хорошо знаком всем. Однако, если добавить немного фантазии, эта простая выпечка может здорово удивить! Как внешним видом, так и своим вкусом.

Как приготовить сосиски в тесте: 3 новых рецепта

Закусочный пирог из сосисок в тесте

Вам понадобится:

400 г теста для пиццы

30 сосисок небольшого размера

80 г сливочного масла

30 г пшеничной муки

15 мл подсолнечного масла

итальянские травы по вкусу

сушеный чеснок по вкусу

красный перец по вкусу

400 г помидоров в собственном соку

30 г лука

2 зубчика чеснока

15 мл оливкового масла

соль по вкусу

сахар по вкусу

черный перец по вкусу

сушеный базилик по вкусу

орегано по вкусу

Растопите сливочное масло и подогрейте его с итальянскими травами, сушеным чесноком и красным перцем. Снимите с огня. Раскатайте тесто для пиццы в тонкий пласт и нарежьте на прямоугольники толщиной по длине сосисок. Смажьте сливочным маслом с пряностями. Каждую сосиску заверните в тесто и поставьте вертикально в смазанную подсолнечным маслом форму. Выпекайте 40 минут при 190 градусах. За это время приготовьте соус. Перебейте томаты в блендере с луком и чесноком, добавьте оливковое масло, соль, сахар, перец, базилик и орегано. Подавайте закусочный пирог с соусом.

Сосиски в тесте с сыром и соусом

Вам понадобится:

слоеное дрожжевое тесто

сосиски

бутербродный сыр

томатная паста по вкусу

сушеный чеснок

сушеный базилик

мак для посыпки

1 яйцо для смазывания

Разведите томатный соус в пропорции 2 к 3, добавьте соль и перец по вкусу, чеснок и базилик. Разогрейте на огне, но не доводите до кипения. Нарежьте тесто на квадратики или прямоугольники, каждый смажьте пряным соусом (по 1 чайной ложке), выложите кусочек сыра и заверните внутрь сосиску. Выпекайте сосиски в духовке 20 минут при 180 градусах. Не забудьте перед этим смазать их взбитым яйцом и присыпать маком.

Сосиски в тесте «Цветочки»

Вам понадобится:

200 г слоеного теста

6 сосисок

Разрежьте тесто на прямоугольники по размеру сосисок. Заверните каждую в тесто. С одной стороны сделайте надрезы, не дорезая до конца, затем скрепите края, чтобы получить форму цветочка. Можно использовать зубочистки. Выпекайте в духовке 20 минут при 180 градусах.

И, конечно, все мы знаем, что самые вкусные сосиски — те, в которых больше мяса. Для яркого вкуса рекомендуем брать охотничьи. Или даже домашние колбаски, они обладают непередаваемым ароматом. Желаем вам опробовать каждый из этих рецептов и выбрать свой любимый!

