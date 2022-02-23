Самые удачные рецепты сосисок в тесте

Самые удачные рецепты сосисок в тесте Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено


Сосиски в тесте для многих стали любимой выпечкой детства. Это обязательное мучное изделие в булочных и школьных столовых. Но что мы о них знаем? Только лишь то, что они бывают дрожжевыми и слоеными? Предлагаем исправить эту досадную тенденцию. В нашей статье вы найдете действительно оригинальные рецепты сосисок в тесте.

Простейший вариант приготовления хорошо знаком всем. Однако, если добавить немного фантазии, эта простая выпечка может здорово удивить! Как внешним видом, так и своим вкусом.

Содержание
  1. Как приготовить сосиски в тесте: 3 новых рецепта
  2. Закусочный пирог из сосисок в тесте
  3. Сосиски в тесте с сыром и соусом
  4. Сосиски в тесте «Цветочки»

Как приготовить сосиски в тесте: 3 новых рецепта

Закусочный пирог из сосисок в тесте

Вам понадобится:

  • 400 г теста для пиццы
  • 30 сосисок небольшого размера
  • 80 г сливочного масла
  • 30 г пшеничной муки
  • 15 мл подсолнечного масла
  • итальянские травы по вкусу
  • сушеный чеснок по вкусу
  • красный перец по вкусу
  • 400 г помидоров в собственном соку
  • 30 г лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 15 мл оливкового масла
  • соль по вкусу
  • сахар по вкусу
  • черный перец по вкусу
  • сушеный базилик по вкусу
  • орегано по вкусу
  1. Растопите сливочное масло и подогрейте его с итальянскими травами, сушеным чесноком и красным перцем. Снимите с огня.
  2. Раскатайте тесто для пиццы в тонкий пласт и нарежьте на прямоугольники толщиной по длине сосисок. Смажьте сливочным маслом с пряностями.
  3. Каждую сосиску заверните в тесто и поставьте вертикально в смазанную подсолнечным маслом форму. Выпекайте 40 минут при 190 градусах.
  4. За это время приготовьте соус. Перебейте томаты в блендере с луком и чесноком, добавьте оливковое масло, соль, сахар, перец, базилик и орегано. Подавайте закусочный пирог с соусом.

Сосиски в тесте с сыром и соусом

Вам понадобится:

  • слоеное дрожжевое тесто
  • сосиски
  • бутербродный сыр
  • томатная паста по вкусу
  • сушеный чеснок
  • сушеный базилик
  • мак для посыпки
  • 1 яйцо для смазывания
  1. Разведите томатный соус в пропорции 2 к 3, добавьте соль и перец по вкусу, чеснок и базилик. Разогрейте на огне, но не доводите до кипения.
  2. Нарежьте тесто на квадратики или прямоугольники, каждый смажьте пряным соусом (по 1 чайной ложке), выложите кусочек сыра и заверните внутрь сосиску.
  3. Выпекайте сосиски в духовке 20 минут при 180 градусах. Не забудьте перед этим смазать их взбитым яйцом и присыпать маком.

Сосиски в тесте «Цветочки»

Вам понадобится:

  • 200 г слоеного теста
  • 6 сосисок
  1. Разрежьте тесто на прямоугольники по размеру сосисок.
  2. Заверните каждую в тесто.
  3. С одной стороны сделайте надрезы, не дорезая до конца, затем скрепите края, чтобы получить форму цветочка.
  4. Можно использовать зубочистки.
  5. Выпекайте в духовке 20 минут при 180 градусах.

И, конечно, все мы знаем, что самые вкусные сосиски — те, в которых больше мяса. Для яркого вкуса рекомендуем брать охотничьи. Или даже домашние колбаски, они обладают непередаваемым ароматом. Желаем вам опробовать каждый из этих рецептов и выбрать свой любимый!

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