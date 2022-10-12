Самые производительные в мире флагманы Android, а также субфлагманы и недорогие смартфоны по версии AnTuTu

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе операционной системы Android на международном рынке. Он заметно отличается от рейтинга, составляемого AnTuTu в Китае.





По сравнению с августом в рейтинге произошли большие перемены. Бывший лидер Asus ROG Phone 6 опустился на третье место, а первое и второе места достались Asus ROG Phone 6D Ultimate и Asus ROG Phone 6 Pro.





Замыкают десятку Red Magic 7S Pro, Red Magic 7, Vivo X80, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 12 Pro и Poco F4 GT.

Среди субфлагманских моделей и моделей среднего уровня существенных изменений пока не наблюдается.





Топ-3 субфлагманов включает Realme GT Neo 3, Poco X4 GT и Redmi K50i, а недорогих моделей – Nothing Phone 1, iQOO Z5 и Realme GT Master.

Статистика собрана в период с 1 по 30 сентября 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.