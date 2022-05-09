Самые производительные субфлагманы и недорогие смартфоны Android по всему миру — версия AnTuTu

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Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов Android среднего сегмента за апрель 2022 года для международного рынка. Кроме того, впервые для глобального рынка был добавлен рейтинг субфлагманского уровня.





В отличие от рейтинга в Китае, самым производительным субфлагманом оказалась модель Realme — Realme GT Neo 2 (обзор), дебютировавшая в 2021 году. Как отмечают эксперты AnTuTu, по сравнению с топовыми флагманами конкуренция на рынке субфлагманов более острая. Лидер базируется на Snapdragon 870, эта же SoC используется во многих новых моделях 2022 года.





Второе и третье места достались Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Замыкают десятку Motorola Edge S Pro, Redmi K40, Black Shark 4, Xiaomi Mi 11X, Poco F3, OnePlus 9R и Realme GT Neo.

В рейтинге смартфонов среднего класса за месяц почти ничего не изменилось — в нём продолжается застой. В первую тройку входят всё те же iQOO Z5, Realme GT Master и Xiaomi Mi 11 Lite. Десятку замыкают Realme Q3s, Motorola Edge 20, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Huawei Nova 9, Samsung Galaxy A52s 5G и Galaxy M52 5G.





Статистика собрана в период с 1 по 30 апреля 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.