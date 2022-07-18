Самые продаваемые японские машины в России в этом году. Продажи Toyota Camry рухнули в 3,5 раза

Самым продаваемым японским автомобилем в России по итогам первых шести месяцев 2022 года стал кроссовер Toyota RAV4. Его продажи составили 7569 единиц, что на 11 534 меньше, чем в первой половине 2021 года.

Второе место занял Nissan Qashqai, продажи которого сократились с 9654 в первой половине 2021 года до 5528 единиц в первой половине 2022. Третье место заняла Mazda CX-5, продажи которой упали с 9610 до 5135 машин.





Бизнес-седан Toyota Camry в первой половине этого года купил 4801 россиянин. Продажи модели упали в 3,5 раза. В 2021 году за тот же период в стране было продано 14 916 таких автомобилей. Далее идёт Nissan X-Trail, продажи которого обвалились с 8855 до 4719 единиц.

Mitsubishi Outlander занял шестое место с результатом 4408 машин, тогда как в первой половине прошлого года результат составила 7503 автомобиля.